الامارات | ترتيب محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم المصري محمد صلاح، إلى التهديف من جديد في الدوري الإنجليزي بعد توقف 6 مباريات ليحرزهدفين في مرمى وست هاميونايتد، ليتربع على عرش صدارة هدافي الدوري.



وكان ليفربول قد نجح في تحقيق الفوز على وست هاميونايتد، بنتيجة 3-1 في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي ويتبقى للأخير مباراة مؤجلة.

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