شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات بالقتل لمارسيال وزوجته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

طلب النجم الفرنسي أنتوني مارسيال (25 عاماً) مهاجم مانشستر يونايتد، من ناديه، مساعدته في توفير الحماية الأمنية لمنزله بعد تعرضه وزوجته ميلاني لتهديدات بالقتل وتعليقات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الخسارة من شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يوفر النادي الحماية لمارسيال وزوجته وطفلهما، كما فعل لمديره التنفيذي وودوورد بعد تعرض منزله لوابل من الألعاب النارية العام الماضي. وانضم دوق كامبريدج، الذي يرأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى الأندية المطالبة بتحسين ردة فعل مواقع التواصل الاجتماعي تجاه العبارات العنصرية بحق لاعبي كرة القدم، وقال في تغريدات: «التنمر العنصري سواء في الملعب أو خارجه أو في المدرجات أو على «السوشيال ميديا» مرفوض تماماً ويجب أن يتوقف. كلنا مطالبون بخلق بيئة لا تتسامح مع العنصرية ومع من ينشرون الكراهية والتفرقة، والمسؤولية هذه تمتد إلى منصات التواصل الاجتماعي التي يدور فيها كثير من نشاط الناس حالياً».

وفتحت الشرطة تحقيقاً، فيما علق تطبيق «إنستجرام» حسابات المتورطين في توجيه عبارات عنصرية، وأكد أنه سيحقق فيها.

وألقي القبض مؤخراً على مشجع (49 عاماً) بتهمة التلفظ بعبارات عنصرية بحق رومين ساويرس، لاعب ويست بروميتش بعد الهزيمة من مانشستر سيتي.