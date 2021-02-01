حرب تصريحات بعد سوبر السعودية



الرياض: عيسى الحكمي

حقق النصر كأس السوبر السعودي بعد فوزه على غريمه الهلال بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الغريمين على ملعب الملك فهد الدولي، وتميزت بحرب تصريحات بعد اللقاء.

وقدم الفريقان مباراة ممتعة، واستطاع النصر حسم النتيجة في آخر نصف ساعة عندما سجل ثلاثيته بداية من رأس البرازيلي بيتروس في الدقيقة 61 والتي خدعت حارس الهلال عبدالله المعيوف، وأضاف المهاجم المغربي العائد عبد الرزاق حمدالله الهدف الثاني (81) بعد 20 دقيقة من نزوله بديلاً لرائد الغامدي. واختتم البديل الآخر سامي النجعي الثلاثية في الدقيقة 92 بعد تمريرة من حمدالله.

وأصبح النصر أول فريق يفوز بالسوبر في نسختين متتاليتين بعد فوزه في يناير 2020 على حساب التعاون ليواصل علاقته الحميمة بيناير.

وكانت المباراة مسرحاً للفرص الحقيقية بيد أن بسالة الحارسين براد جونز وعبدالله المعيوف أنقذت أربعة أهداف محققة في الشوط الأول بالتناصف، من بينها انفراد لسالم الدوسري في الدقيقة 42، وصد المعيوف انفراداً للمغربي أمرابط في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وكان تصدي جونز لانفراد مباشر من الفرنسي جوميز نقطة التحول في المباراة في الدقيقة 50.

وأكد المدرب الكرواتي الين هورفات مدرب النصر، أن فريقه حقق البطولة؛ لأنه لعب المباراة بكامل التركيز والهدوء، مشيراً إلى أن اللاعبين هم من حققوا الفوز وقدموا الأداء وتعاهدوا على الاستفادة من إمكانياتهم.

من جهته فجر عبد الرزاق حمدالله العناوين بتصريح بعد المباراة الذي قال فيه: «أهدي الفوز للنصراويين الحقيقيين، وأؤكد أننا الفريق الأفضل في السعودية».

وتابع: «كنا نعلم أننا سنفوز عندما علمنا أن حكم المباراة هو الإيطالي دانيلي اورساتو؛ لأنه حكم جيد وهو ما كان ينقص النصر في مبارياته السابقة أمام الهلال».

وعن عودته للتسجيل قال: «حمدالله هو حمدالله، في السابق كنت ألعب لأجل النصر تحت ألم الإصابة وأعاهد الجماهير بقادم أفضل؛ لأن النصر ولد ليكون بطلاً دائماً».

من جهته، بارك الفرنسي جوميز مهاجم الهلال السعودي لغريمه النصر الفوز بكأس السوبر عبر تغريدة نشرها في «تويتر»، بيد أن جوميز في نفس الوقت توعد النصر بالرد، عندما يحين لقاء الفريقين في الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مرسول بارك، وكتب جوميز مقتبساً تغريدة احتفالية لموقع النصر الرسمي: «تهانينا لكم، لكن تذكر أن الأسد لا يموت أبداً، لقد خسرت معركة ولكن ليس الحرب! نراكم قريباً في MBS (دوري محمد بن سلمان)».