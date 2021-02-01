شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من ضم ديفيز مدافع بريستون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن ليفربول توصل لاتفاق لضم بن ديفيز مدافع بريستون نورث إند المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم في ظل إصابة العديد من لاعبي الخط الخلفي.

وقال التقرير إن ليفربول سيدفع إلى بريستون حوالي مليوني جنيه استرليني (2.74 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 25 عاماً، والذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران. ومن المنتظر إتمام الصفقة في آخر أيام الانتقالات الشتوية اليوم الاثنين.

وسينتقل سيب فان دن بيرج مدافع ليفربول إلى بريستون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويفتقد ليفربول ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة، وتعرض لضربة جديدة بإصابة جويل ماتيب في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

واضطر يورجن كلوب مدرب ليفربول إلى إشراك ثنائي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم إلى جانب الاعتماد على بعض اللاعبين الشبان.

وأشرك ليفربول هندرسون وزميله ناتانييل فيليبس (23 عاماً) كقلبي دفاع خلال الفوز 3-1 على وست هام يونايتد يوم الأحد ليتقدم إلى المركز الثالث وقبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء.

