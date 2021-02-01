شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبيرة في الميركاتو قبل الخامسة مساء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغلق في الخامسة مساء اليوم باب قيد الانتقالات الشتوية، وذلك وسط تحركات مكوكية من قبل مسؤولي الأندية من أجل إنهاء المعاملات الرسمية وضمان سلامة التسجيل قبل الخامسة.

وشهد يوم أمس حسم العديد من الصفقات الأخيرة، والتي كان حتا نجمها الأول بالتعاقد مع 5 لاعبين دفعة واحدة (3 لاعبين أجانب ولاعبين مقيمين).

ويتوقع أن تشهد الساعات الأخيرة، حسم المزيد من الصفقات، حيث يريد اتحاد كلباء قيد البرازيلي رومولو الذي وصل إلى البلاد مساء أمس، كما يسعى الظفرة إلى إعادة تسجيل اللاعب السنغالي ماكيث ديوب الذي فسخ عقده مع الشباب السعودي قبل أيام.

وفي الوقت الذي تنتظر جماهير بني ياس إعلان النادي الرسمي عن التعاقد مع اللاعب عامر عبد الرحمن، تشير مصادر مطلعة على أن الميركاتو سيشهد صفقة كبيرة «محلية» ستكون بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل قبل الخامسة مساء.