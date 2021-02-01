شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينشر صورة من مطار اسطنبول لبداية الرحلة مع جالطة سراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعارجالطة سراى إلى تركيا منذ قليل ، حيث نشر اللاعب عبر حسابه على فيس بوك صورة لوصوله مطار تركيا للإنضمام لفريقه الجديد، وأعلنت إدارة نادى الزمالك الخميس الماضى عن انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت ادارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار، بشرط موافقة الزمالك.

واستقبل مسئولو جالطة سراى نجم الزمالك السابق مصطفى محمد فى المطار، وحرصت عدد من الأشخاص المتواجدين على التقاط الصور مع النجم المصرى.

ونشر مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق صورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، خلال وجوده فى المطار قبل سفره إلى تركيا من أجل الانضمام لصفوف فريق جالطة سراى، وعلق قائلا: "إلى إسطنبول".

من جهته تحدث محسن أورتجال، مدرب الإسماعيلى السابق، عن قدرات مصطفى محمد الذى تحدث عن نقاط القوة الخاصة به وهى أنه هداف داخل منطقة جزاء فضلا عن أنه يعرف أين يقف في منطقة الهجوم ويمتلك حاسة تهديفية عالية بالإضافة إلى أنه لديه فعالية للغاية في الكرات الهوائية لقد سجل نصف أهدافه بالرأس.