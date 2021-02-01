شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. الدنمارك البطل والفراعنة سابع وتونس تحصد كأس الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الماضى، بمشاركة 32 دولة من مختلف العالم، والتي شهدت سيطرة من عدة منتخبات، بتواجدهم في المربع الذهبى، مقابل منافسة دول على كأس الرئيس، بخلاف المراكز الأخيرة والتي تذييلها منتخب كاب فيردى الذى كان المنتخب رقم 32 في الدول المشاركة ، لكنه انسحب بسبب تفشى فيروس كورونا .

وجاء في المربع الذهبى كل من الدنمارك والسويد وإسبانيا وفرنسا، نرصد في السطور التالية حصاد بطولة العالم والتي نالت إشادات من مختلف دول العالم، و حقق خلالها الفراعنة المركز السابع.

المربع الذهبى

حق المركز الأول وتوج باللقب المنتخب الدنماركى بالتغلب على السويد في نهائي المنافسات بعد رحلة شاقة خاضها في البطولة حيث بدأ منتخب الدنمارك لكرة اليد مشاركاته في بطولة العالم بالفوز على البحرين بنتيجة 34/20 ، ثم الكونغو الديمقراطية 39/19، وفي ختام الدور التمهيدى تغلب على الارجنتين 31/20 وتصدر مجموعته، وفى الدور الرئيسى من البطولة ألتقى مع قطر وفاز عليه 32/23 ، وبعد ذلك واجه اليابان وفاز عليه أيضا 34/27 ، ورغم أن الدنمارك ضمن التأهل الى ربع نهائي البطولة إلا انه حافظ على سلسلة الفوز وتغلب على كرواتيا في ختام الدور الرئيسى بنتيجة 26/38، ووصل الدنمارك الى ربع نهائي مونديال اليد، و تغلب على مصر بركلات الترجيح 4/ 3 ، ثم فاز على اسبانيا 33/35 ، وكذلك على السويد في الختام.

السويد حلت في المركز الثانى ، بالخسارة أمام الدنمارك في النهائي، بعد أن افتتح مبارياته بالفوز على مقدونيا الشمالية 20/32، ثم فاز على تشيلى 41/26 ، وكذلك على مصر 24/23، ليتصدر المجموعة، وفى الدور الرئيسى تعادل مع بيلاروسيا 26/26، ومع سلوفينيا 28/28 ، لكنه فاز على الاتحاد الروسى 20/34 ، محافظا على صدارة المجموعة أيضا، وصعد السويد إلى ربع نهائي المونديال وفاز على قطر 23/35، وصعد إلى نصف النهائي وفاز على فرنسا بنتيجة 32/26 ، وفى النهاية خسر اللقب بالهزيمة من الدنمارك.

إسبانيا استطاعت أن تخطف برونزية البطولة، بالفوز على فرنسا في تحديد المركزين الثالث و الرابع ، حيث فازت الديوك الفرنسية بنتيجة 35/29، ونجح المتادور الإسباني فى التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث على حساب الديوك الفرنسية الذى حل رابعاً، وفى المركز الخامس والسادس جاءت المجر والنرويج على الترتيب.

فراعنة اليد فى المركز السابع

نجح فراعنة اليد في احتلال المركز السابع بالبطولة بعد الهزيمة أمام الدنمارك في ربع النهائي بركلات الترجيح 3\4 ، بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وجاء مشوار مصر في البطولة بالفوز على تشيلى 35\29 ، و مقدونيا 3\19 ، وخسر الثالثة أمام السويد 23\24 ، وفى الدور الرئيسى خاض 3 مباريات فاز على روسيا 23\2 ، و بيلاروسيا 35\26 ، لكنه تعادل مع سلوفينيا 25\25 ،وفى ربع النهائي خسر من الدنمارك ليودع البطولة .

تونس تحقق كأس الرئيس

وفى منافسات كأس الرئيس، فتوج المنتخب التونسي بلقب "كأس الرئيس" بعد فوزه على منتخب النمسا بنتيجة 37ـ33 في لقاء مراكز الترضية لينهي المشاركة في العرس العالمي محتلاً المركز الـ 25.

واحتل منتخب النمسا المركز الـ 26 ، بينما جاء ترتيب باقى المنتخبات ..تشيلى ، الكونغو الديمقراطية ، المغرب ، أنجولا ، كوريا الجنوبية ، ثم كاب فيردى في قاع الترتيب.