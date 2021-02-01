شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تجرى مسحة طبية اليوم فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في قطر، مسحة طبية جديدة اليوم الاثنين داخل مقر إقامتها، وتأتي تلك الخطوة في ظل الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الثاني، أمس الأحد على ملعب الجامعة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية قوية، وركز الجهاز الفني خلال المران على تدريبات الكرة، استعدادا لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير الجاري.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلى، إن فريق النادى الأهلى بدأ تدريباته استعدادا لمباراته مع الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية، مردفا:"أجريت مسحة كورونا والنتيجة إيجابية، واتصلت بالفريق وهم مستمرون بالبرنامج، وطالعين في مهمة نشرف مصر ونحقق طموح النادى الأهلى والجماهير، وادعوا لنا ربنا يكرمنا في المباراة يوم الخميس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، إن الفريق بدأ أول تدريب بالأمس قائلا:"شفت استقبال الجمهور النادى الأهلى والواحد فخور أنه مصرى، ويجب أن نفصل دائما بين السياسة والرياضة، الفريق المنافس قوى وكذلك الأهلى، والناديين عربيين، ونتمنى التوفيق لمن يجاهد أكبر، واستقبال الجماهير للنادى الأهلى نفتخر به وكل الأمور على ما يرام، ولا ندخل الرياضة في السياسة، ونتمنى مباراة طيبة"

وأردف المدير التنفيذي للنادي الأهلى: "العامرى فاروق كان بيكلمنى وفوجئت أنه مصاب بكورونا".