شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: رفضت إعارة محمد فوزى للإنتاج..والجهاز المعاون مستمر مع يوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أنه رفض إعارة حارس الدراويش محمد فوزى لصفوف الإنتاج الحربى فى الميركاتو الشتوى ، وقال سعفان الصغير فى مداخلة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: " خضنا مباراة بيراميدز بنفس تشكيل المباريات السابقة ومع ذلك قدمنا اداء جيد نال اعجاب الجميع وعندما سألت اللاعبين عن السبب فى التغير قالوا شعرنا بالخطر من وضع الاسماعيلى فى جدول الدوري وكذلك حضور المدرب الاجنبى فرق كثيراً".

ويضيف سعفان الصغير:" مع عودة باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى بعد تعافيهم من الاصابة وبظهور الوافدون الجدد سوف يتغير شكل الاسماعيلى والاهم ان نستمر على الاداء الجيد لتحسين مركز الفريق".

وأكمل : " مستمر فى عملى بالاسماعيلى مع جهاز دراجان يوفيتش وكذلك سوف يستمر أحمد العجوز وعطية صابر فى مناصبهم وسيتواجد مخطط الاحمال الجديد مع دراجان".

وأردف سعفان الصغير: " محمد فوزى حارس الاسماعيلى طلب الخروج معاراً للانتاج الحربى فى الميركاتو الشتوى ولكنى رفضت وكذلك الكابتن على ابو جريشة رفض لحاجتنا لجهوده مع محمد صبحى ومحمد مجدى".

قرر البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى تخصيص برنامج بدنى لتجهيز الوافدين الجدد للدراويش حسين السيد ومصطفى الزنارى وعبد الله جمعة وأحمد العش ومحمد حسن تحت إشراف جيفاد ساريتش مدرب الأحمال الجديد، بهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية لهم قبل المباريات المقبلة بالدوري.

ورفض البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى فكرة الإقامة فى فندق النادى مؤكدًا أنه يريد شقة خاصة لمنحه مزيدًا من الخصوصية، وعلم ”الخليج 365” أن المدرب البوسنى رفض حضور زوجته للإقامة معه فى الإسماعيلية لحين وضوح الرؤية فى مسيرته مع الدراويش فى ظل ارتباطه بتعاقد يمتد لستة شهور فقط ، لذا فضل المدرب تأجيل حضور زوجته لحين التأكد من استمراره فى قيادة الاسماعيلى لفترة أخرى.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.