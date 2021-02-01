شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعرض مهارات المهاجم الجديد الأوروجويانى دييجو رولان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بيراميدز، التعاقد رسميًا مع الأوروجوياني دييجو رولان صاحب الـ27 عاما، مهاجم منتخب أرووجواى وفريق مالاجا الأسبانى، والذى شارك فى 25 مبارة دولية مع منتخب أوروجواي سجل خلالها أربعة أهداف، كما شارك رولان مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2015 و2016، ثم انتقل اللاعب إلى الدوري الإسباني.

وشارك دييجو رولان مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العالم، ويمتلك اللاعب خبرات كبيرة فى خط الهجوم مما سيجعله اضافة لفريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة، وقامت الصفحة الرسمية لبيراميدز بالإعلان عن اللاعب واستعراض بعض مهاراته.

وكان عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أعلن إتمام النادى صفقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق نادي إنبي والمنتخب الأولمبي ليصبح لاعباً فى صفوف بيراميدز بداية من فترة الانتقالات الشتوية، وقيد اللاعب في قائمته الأفريقية.

وحسم النادي تعاقده مع أسامة جلال لدعم خط الدفاع، خاصة أنه أحد الركائز والدعائم المهمة فى تشكيل المنتخب الأولمبي المصري وأحد أهم المدافعين في الدوري المصري الممتاز.

من جانبه رحب المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بالنجم الجديد، مؤكدا أنه سيكون إضافة مهمة لفريق الكرة بنادي بيراميدز الطامح للمنافسة على جميع البطولات، مشيرا إلى أن أسامة جلال مدافع متميز وصغير السن ومن العناصر الأساسية بتشكيل المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، متمنيا له التوفيق مع الفريق.