شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود: "بحب الإسماعيلى وأبو جريشة بس هرجع للملاعب فى الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل الإعلامى أحمد شوبير، رسالة محمد محمود لاعب خط وسط النادى الأهلى لجماهير الكرة المصرية ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" قابلت محمد محمود فى الأهلى أمس يتدرب بكل قوة ، وقالى أنا بحب الإسماعيلى وبحب على أبو جريشة بس أنا عايز أرجع للملاعب من خلال الأهلى ، عايز أرجع هنا فى المكان ده ".

ويضيف شوبير:" محمد محمود قالى ياكابتن أنا اتعلمت الدرس ومش هستعجل العودة وقدامى شهرين للعودة للملاعب وبنفذ البرنامج بحذافيره وواثق إن ربنا هيكرمنى المرة دى".

مباراة واحدة ولم يشارك فيها بالكامل هي عمر علاقة محمد محمود بالأهلى، ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 أكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأوليمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى استضافتها مصر فى نوفمبر الماضى وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها بعد وجود اسمه فى القائمة الاولى التى أعلنها شوقى غريب .

وبعد انتهاء اللاعب من برنامج التأهيل واقتراب عودته للملاعب شهدت الفترة الماضية معاناة محمد محمود من آلام شديدة فى الركبة بمجرد مشاركته فى التدريبات الجماعية أو تدريبات الكرة وأجرى اللاعب أشعة قبل عدة أسابيع أثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة وسافر اللاعب إلى المانيا للوقوف على حجم الإصابة وإجراء جراحة فى الركبة إذا استدعى الأمر ذلك لكن الأطباء فى ألمانيا أكدوا للاعب أنه لا يُعاني من أى إصابات في الركبة ولا يوجد قطع في الغضروف كما اثبتت الأشعة التى أجراها في القاهرة.

وعاد محمد محمود للقاهرة وخاض تدريبات تأهيلية لعدة أيام وبدأ المشاركة في تدريبات الكرة لكنه كان يشعر بآلام شديدة في الركبة بمجرد المشاركة في هذه التدريبات وبعدما إستمرت هذه الآلام طويلاً لم يجد مسئولو الاهلى أمامهم سوى إجراء جراحة غضروف الركبة للاعب وتم إجراءها لدى الدكتور أحمد عبد العزيز بالقاهرة ليتقرر غيابه عن الملاعب خمسة شهور أخرى في صدمة قاسية لعشاق الأهلى.