شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سيف الجزيري "سفير" نسور قرطاج فى هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم سيف الدين الجزيري، مهاجم المقاولون العرب السابق، إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة بنية البيع، بعد تألقه مع ذئاب الجبل ليصبح هداف الفريق فى فترة قصيرة وينافس على هداف بطولة الدوري العام، ويفرض نفسه على الاختيارات الفنية للقلعة البيضاء التى لم تتردد فى التعاقد مع اللاعب على الرغم من أن النادى لن يتمكن من الاستفادة من خدماته في دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة القائمة.

سيف الجزيري انضم للمقاولون العرب فى الموسم قبل الماضي قادماً من صفوف فريق طنطا، ومع عماد النحاس توهج المهاجم التونسي لينضم إلى منتخب بلاده بعدما أحرز 11 هدفاً في الدوري المصري، نافس بها على لقب الهداف.

وفي الموسم الجاري حافظ الجزيرى على مستواه المتميز ليشارك مع المقاولون فى 9 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، وكانت جميع أهدافه مؤثرة مع الفريق وجاءت بشكل جمالي وبمهارة خاصة.

ويقول الجزيرى عن انضمامه للزمالك، "حلم لأي لاعب تمثيل الزمالك، هناك ضغط من جماهير تونس ومصر بأن انضم للنادي، وحمدا لله حدث الأمر وأنا أحب الزمالك، أنا ابن نادي الإفريقي وهو نادٍ معروف بحبه للزمالك.. أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة مني، أكثر لاعب أحبه في الزمالك هو شيكابالا، لا أشعر أنني في بلد مختلف لكن في بلدي، لا يوجد أي اختلاف عن تونس، منذ أن كنت في المقاولون وطنطا كانوا على أعلى مستوى من الاحترام".



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