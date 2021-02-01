شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان فى حوار جرىء لـ"الخليج 365": هاشجع الأهلي فى مونديال الأندية.. مصطفى محمد تعامل بطريقة الهواة مع الزمالك.. بيراميدز أفسد سلوك اللاعبين.. فيه مدربين في الدوري ضاربين شهادات.. الـ"VAR" تجربة فاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت لحرب شرسة في الزمالك ولم أشعر بطعم بطولة كأس مصر لم أحتفل بالخمسة في شباك الزمالك حتى لا يغضب الجمهور منى الأهلى يحترمنى وظهوري على القناة لترسيخ السلوك الحضاري ونبذ التعصب الأهلى "كبير"ولن يقف على لاعب واسألوا ريال مدريد المدرب الأجنبي الأفضل للزمالك لأن مزمار الحى لا يطرب مصطفى محمد تعامل بطريق الهواة المبتدئين والزمالك لن يقف عليه تجربة الـ"var" فاشلة وتنقصها الاحترافية وتعيبها المجاملة أطالب محمد شريف بالصبر على "دكة" الأهلى وأحذره من القمص. تخفيض عقوبة محمد الشناوى "ضد المنطق" وأسباب الرجوع في القرار غريبة باتشيكو مدرب عادل وعجبنى في تعامله مع تمرد ساسى ومصطفى محمد مشاكل الزمالك "انفجرت" بعد رحيل مجلس الإدارة ولا أعلم مفتعلة أم لا تحفيل القاضية ممكن "مبالغ" فيه وتمنيت تتويج الزمالك ببطولة أفريقيا عودة الحراس الأجانب إلى الدوري المصري سيقضى على طموح الشباب

يعتبر حلمى طولان المدير الفنى الحالى لإنبى وفريق الزمالك السابق، من أهم المدربين أصحاب الخبرة فى مسابقة الدورى الممتاز كما يعد واحدا من رموز نادى الزمالك، وقد أجرى ”الخليج 365” حوارا معه تناول خلاله أبرز قضايا ومشكلات الكرة المصرية، وإلى نص الحوار:

ما سر تطور أداء فريق نادي إنبي ؟

هذا الموسم تعاقدنا مع لاعبين مميزين وحرصنا على اختيار البديل بنفس كفاءة اللاعب الأساسى، لذا دكة إنبى تصنع الفارق فى المباريات وتحول شكل الأداء والنتائج مع التغييرات، وحرصت على اختيار أجانب إنبى بعناية فائقة، شاهدت فيديوهات وأصررت على رؤيتهم بالملعب قبل إتمام التعاقد، ودخلوا معنا بشكل متأخر ولكنهم أثبتوا جدارة وخطفوا الأنظار.

ما طموح إنبي مع حلمى طولان هذا الموسم ؟

نحن نلعب على الفوز في كل مباراة ولا أتحدث عن أي مراكز في جدول ترتيب الدوري ولا أستطيع أن أعد بالمربع الذهبي أو المشاركة في أفريقيا كما أننا تعلمنا درس الموسم الماضى حينما دخلنا الدورى بقائمة غير مكتملة، ومع توالى المباريات اضطررنا للاستعانة بالناشئين فى مباريات مهمة وصعبة.

كيف نضج محمد شريف على يد حلمي طولان ؟

محمد شريف مهاجم جيد وقمت بتغيير مركزه من الجناح للمهاجم ويمتلك مميزات عالية جدا وانتقل للمنتخب عن طريق إنبي، كما حصل على المركز الثانى في ترتيب هدافى الدوري ويمتاز "بالفنش" العالى أمام المرمى.

وكيف ترى جلوس محمد شريف على دكة الأهلي ؟

المطلوب من محمد شريف الصبر وما يتقمصش؛ لأن النادى الأهلي كبير ويلعب في بطولات كثيرة ويوما ما سيحصل على فرصته بالشكل الأمثل ويجب عليه استغلالها.

لماذا رحلت عن تدريب الزمالك رغم حصولك على كأس مصر بعد غياب سنوات ؟

لم أشعر بطعم بطولة كأس مصر لأنى تعرضت لحرب شرسة من مجلس الإدارة ونادى الزمالك كان يدار في ذلك الوقت من الخارج وحاولوا بشتى الطرق تطفيشي لدرجة إنهم قالولى هنخفضلك مرتبك عشان أمشى ويضعونى في أزمة مع الجماهير، ولكنى أفسدت مخططهم وفوت عليهم هذه الحيل.

وماذا بعد ؟

رحلت بسبب حديثى عن ممدوح وعباس وقولى أنه شريك في الفوز بالبطولة ودعمنا ووقف كثيرا بجوارنا هل أنا أخطأت عندما قلت ذلك هل هذا سبب يجعلنى أرحل عن نادى الزمالك.

هل من الممكن أن يعود حلمى طولان لنادى الزمالك ؟

ليه لأ.. نادى الزمالك بيتى ومرتبط به مدى الحياة حتى بعد الموت والناس هتفتكرنا به وشرف لي العمل في نادى الزمالك.

موقفك من الهجوم على حلمى زامورا ؟

حلمى زامورا قيمة وقامة ورمز لكل زملكاوى وكانت علاقتى به مميزة وكنا نعتبره والد لنا جميعا وليس رئيس نادى فقط وصاحب أفضال علينا وكنا في غاية الحزن من الهجوم عليه ورفع اسمه من على الاستاد شىء لا يليق.

رأيك في تجربة المدربين الشباب في الدوري المصري ؟

تجربة رائعة ومحترمة ويعجبنى رضا شحاتة مع الجونة وعبد الحميد بسيونى مع طلائع الجيش وأحمد سامي مع سموحة لكن اللى بيعض اليد اللى اتمدتله ما ينفعش يبقى مدرب.

رأيك في التدريب في مصر ؟

مش كل واحد يدخل على النت يجبله تمرينتين ويطبقهم يبقى مدرب أعرف أن التطور هو تطبيق أشياء جديدة مكانتش موجودة قبل كدا لأن علم التدريب مرتبط بأشياء كثيرة وانا عندي 70 سنة وبعمل شغل عالى لأنه فيه أساس لأنى مطلع وعارف بعمل ايه وفيه مدربين في الدوري المصري ما يعرفوش يقروا ويكتبوا وضاربين شهادات.

استطعت الفوز على الزمالك.. ألم تحزن من ذلك ؟

أنا راجل محترف وأؤدي بكل عطاء مع النادى اللى بنتمي له وبلعب بكل شرف وفى ماتش الخمسة عندما كنت مدربا لحرس الحدود وفزت على الزمالك لم أتحرك من على الدكة حتى لا أغضب جمهور الزمالك وما ينفعش أعمل انفعالات مبالغ فيها.

هل ممكن نرى حلمى طولان مدربا للنادى الأهلي ؟

النادى الأهلى غنى جدا بأبنائه وعنده مدربين كبار جدا وشرف لى تدريب النادى الأهلى والجوهري قام بتدريب الزمالك من قبل ومفيهاش حاجة.

لماذا ظهرت على قناة الأهلي ألم تخش غضب الزملكاوية ؟

مش معنى أنى أنتمى لنادى الزمالك أكره الأهلى ليه ما احترمش الناس ليه ما يبقاش تصرفاتنا وسلوكنا حضارى وليه لما أشوف حاجة حلوة في الأهلى ما قلش عليها ولم أقلق من ردة فعل جماهير الزمالك خاصة أن الناس بيحترمونى جدا في الأهلى.

هل ستشجع الأهلى في كأس العالم للأندية ؟

نعم سأشجع الأهلى؛ لأنه يمثل مصر وأتمنى أن يحصل على البطولة.

كيف رأيت الأهلي بعد رحيل نجومه الكبار ؟

الأهلى نادي جاذب ولن يقف على لاعب بعينه، وكذلك نادى الزمالك، فرحيل لاعب أو أكثر لا يؤثر ورأينا ذلك في كبار أندية العالم فريال مدريد لم يتأثر برحيل كريستيانو رونالدو.

كيف رأيت ترشيحات المنتخب ؟

ما ينفعش أضع حسن شحاتة في مقارنة مع أي حد بعد الإنجازات التي حققها مع المنتخب وخطأ كبير أن أساوي حسن شحاتة مع أي مدرب.

من المدربين المصريين يصلح لتدريب الزمالك ؟

المدرب الأجنبي الأفضل لتدريب الزمالك لأن مزمار الحى لا يطرب تجنبا للمشاكل والحروب وهذا لايعنى أن المدرب المصري لا يصلح وقمت بتأييد إيهاب جلال خلال قيادته لفريق الزمالك وهو شخص خلوق وكفاءة في التدريب.

كيف رأيت تعامل مصطفى محمد في ملف الاحتراف ؟

نحن ما زلنا لا نتعامل مع الاحتراف بالشكل المعروف عنه عالميا وما زلنا هواة لأن الاحتراف سلوك في كل حاجة واللاعب ملك النادى طالما متعاقد معاه وضرورى على اللاعب أن يحترم التعاقد طالما النادى مش عايز يسيبك خلاص ومصطفى محمد تعامل بطريق هواة مبتدئين ولم يتعامل باحترافية.

لماذا انفجرت المشاكل بعد رحيل مجلس إدارة الزمالك السابق ؟

لا أعلم ما هو السبب في ذلك هل هي مفتعلة أو لأ، ولكن ما أستطيع قوله انه تربطنى علاقة جيدة باللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك، ويؤدى بشكل جيد ويعملون في صمت دون حديث كثيرا في الإعلام.

هل أنت عضو في نادى الزمالك ؟

لأ.. وأنا ليا أموال كثيرة في نادى الزمالك ودفعت المقدم في الاشتراكات وكنت منتظر يكلمونى ومحدش كلمنى وكنت في إسكندرية طول الوقت مفضتش أجى النادي.

أفضل تجربة تدريبة في مسيرة حلمي طولان ؟

مع اتوفيستر في نادى الزمالك لما كنت مدير الكرة واعتبرها الفترة المضيئة لى في نادى الزمالك وحصلنا على 14 بطولة.

ما رأيك في باتشيكو مع الزمالك ؟

باتشيكو عادل وجرىء؛ لأنه قعّد الناس المشغول دماغها في الاحتراف على الدكة ولما قعّد مصطفى محمد وساسى ع الدكة في الماتش بتاعى قلقت، بس كنت متأكد إن باتشيكو عمل الصح.

كيف ترى المنافسة على الدورى هذا الموسم ؟

ستظل المنافسة بين الأهلى والزمالك على الدوري إلى أن تقوم الساعة لأنه عندهم الإمكانيات وبيراميدز ينقصه شيء كثيرا مثل التاريخ والجماهيرية، وإدارة بيراميدز عندها سفه في الصرف على عقود اللاعبين التي غيرت من أفكارهم وطموحاتهم، لأن اللاعب المصري طموحه محدود جدا عايز ياخد كمية فلوس وخلاص عشان يصرف على بيته ومش كل اللاعيبة محمد صلاح.

نصيحة حلمى طولان إلى بيراميدز ؟

ضرورى يكون فيه نظام وإدارة قوية وجهاز فنى قوي يسيطر على اللاعبين لأن النادى فيه نجوم كبيرة.

كيف ترى انتقال المدربين بين الأندية ؟

هذه مشكلة النادى وليس المدرب لأنه هو اللى بيسعى وراء المدرب فالكل محفوظ ومعروف تاريخه واتحاد الكرة وضع حل لهذه المشكلة ولكنه منقوص لأن الاتحاد قال المدرب اللى بيمشي من النادي ما يدربش تانى وسؤالى إلى الاتحاد هنا "ماذا يحدث لو النادي هو اللى مشي المدرب؟".

ما رأيك فى قرار عودة الحراس الأجانب للدوري ؟

هيقضى على عدد كبير من الحراس في مصر لأننا عندنا حراس كبار ومفيش ندرة وهو قرار خطأ للغاية.

أفضل لاعب لفت أنظار الكابتن حلمي ؟

أفشة وأيمن أشرف في الأهلى وطارق حامد والونش في الزمالك.

هل يزعجك تحفيل القاضية ممكن ؟

أنا لا أحب المبالغة في أي شيء سواء الفرح أو الحزن، وهذا شغل جمهور، وكنت أتمنى الزمالك يحصل على اللقب ومن الممكن أن يتكرر نهائي القرن مرة أخرى هذا الموسم.

كيف رأيت تخفيف عقوبة محمد الشناوي ؟

أنا ضد الموضوع جملة وتفصيلا وهذا شيء غير منطقى بالمرة مع احترامي للأهلى ومحمد الشناوي؛ لأنه ما ينفعش آخد قرار وأرجع فيه وأسباب الرجوع في القرار أسوأ عشان يلعب كأس العالم، وأنا لا أقصد الأهلى ولو الزمالك كنت هقول نفس الكلام.

كيف رأيت تجرب الفار في الدوري المصري ؟

تجربة فاشلة تفتقد الاحترافية في الإدارة لأنها فيها مجاملة.