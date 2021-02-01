شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة لمنتخب مصر قبل مواجهة كينيا فى التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، طلباً لتقديمه إلى مسئولى اتحاد الكرة بسفر الفراعنة إلى كينيا بطائرة خاصة لمواجهتها خلال شهر مارس المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022 خاصة أن الفريق سيلعب قبلها مباراة بالقاهرة أمام منتخب جزر القمر فى الجولة الخامسة لنفس التصفيات، بعد تحديد الاتحاد الدولى فيفا فترة توقف للمنتخبات من 22 إلى 30 مارس وهى فترة ضيقة لخوض مباراتين.

ويفضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر السفر بطائرة خاصة إلى كينيا بسبب ضيق الوقت، خاصة أنه من المرجح لعب المباراة الأولى أمام جزر القمر يوم 25 أو 26 مارس ثم السفر لمواجهة كينيا، وفى حال السفر بطيران عادى سيتسبب فى إجهاد اللاعبين .

وينتظر مسئولو الجبلاية الموقف الأخير للاتحاد الافريقى من إقامة المباريات أو تاجيلها بسبب فيروس كورونا.

فى سياق مختلف، كشف مسئولو منتخب مصر أن مروان حمدى مهاجم الزمالك الجديد القادم إليه من المقاصة يعتبر من اللاعبين الجيدين الذين سبق للجهاز الفنى أن منحهم الفرصة لأول مرة لتمثيل منتخب مصر، وتحديدا فى معسكر الفراعنة الذى شهد مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وشملت خيارات حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى معسكر مباراتىّ كينيا وجزر القمر بعض الوجوه الجديدة، منها أحمد سيد زيز جناح الزمالك، بالإضافة إلى محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلى، وكذلك مروان حمدى مهاجم وادى دجلة حينئذ والذى انتقل للمقاصة بعد ذلك، وإسلام عيسى نجم بيراميدز.