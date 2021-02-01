شكرا لقرائتكم خبر عن الساحر.. الزمالك يرحب رسميا بعودة أيمن حفني لصفوف المارد الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع "انستجرام"، بعودة اللاعب أيمن حفني لصفوف الفريق مرة أخرى وانضمامه رسميا لقائمته خلال موسم الانتقالات الشتوية، ونشر الحساب صورة تعبيرية لأيمن تظهره بشكل الساحر، مصحوبة بتعليق: "الآن وبعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، حان الوقت للاحتفال بعودة لاعبنا أيمن حفني لصفوف الفريق".



الزمالك

وكان المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي باتشيكو عقد جلسة مع أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك على هامش المران الجماعي أمس، وأكد المدرب البرتغالي للاعب موافقته على عودته للفريق لقناعته الكاملة بإمكانياته الفنية والبدنية وليس لتكريمه وإنهاء مسيرته مع الزمالك، وقال باتشيكو لأيمن حفنى أنه يثق تماما في قدراته وإمكانياته الفنية وإنه سيكون له دور مع الفريق خلال المرحلة القادمة، مطالبا اللاعب بضرورة بذل جهد مضاعف في برنامجه التأهيلي لسرعة تجهيزه بدينا ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة.



أيمن حفني

وأكد أيمن حفنى لباتشيكو أنه سيبذل قصارى جهده لينال ثقة الجهاز الفني للزمالك ومساءلة المشاركة من عدمه أمر يخص المدير الفني وحده، مشددا على عدم مطالبته نهائيا بالمشاركة في المباريات وأنه تحت أمر الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه.

فى سياق آخر، قال أيمن حفنى لاعب الزمالك أن جيل الفريق الأبيض الحالى يستحق التتويج ببطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا موضحا أن قوام الفريق يضم كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير.

وأضاف حفنى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك والذى يقدمه محمد أبو العلا: "لم أرد الرحيل عن الزمالك والآن هدفى إنهاء مسيرتى بالقميص الأبيض وعبد الحليم على أول من تحدث معى وأخطرنى بأن إدارة نادى الزمالك تنتظرنى والحمد لله عودتى لبيتى".