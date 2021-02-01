شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: بيراميدز أفسد سلوك اللاعبين فى مصر ومش كلهم محمد صلاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، نصيحة إلى بيراميدز، بعد تراجع نتائج الفريق السماوي، على الرغم من الصفقات والإمكانيات القوية التي يمتلكها النادى إلا أنه ابتعد عن المنافسة مع الكبار هذا الموسم حتى هذه اللحظة.

قال طولان خلال حواره مع

”الخليج 365”: ضرورى يكون فيه نظام وإدارة قوية وجهاز فنى قوى يسيطر على اللاعبين؛ لأن النادى فيه نجوم، وبيراميدز ينقصه شيء كثير مثل التاريخ والجماهيرية".

وتابع: وإدارة بيراميدز عندها سفه في الصرف على عقود اللاعبين التي غيرت من أفكارهم وطموحاتهم؛ لأن اللاعب المصري طموحه محدود جدا عايز ياخد كمية فلوس وخلاص عشان يصرف على بيته ومش كل اللاعيبة محمد صلاح".

ويعد حلمي طولان من أهم المدربين أصحاب الخبرة فى مسابقة الدوري الممتاز، كما يعد واحدا من رموز نادى الزمالك على مدار تاريخه، وساهم فى التتويج بعدد من البطولات التى سجلت فى تاريخ القلعة البيضاء.