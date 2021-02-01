الذكرى التاسعة.. مجلس الأهلي يحيي شهداء أحداث بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

حرص مسئولو النادي الأهلي علي إحياء الذكري التاسعة لشهداء أحداث استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيدا في الأول من فبراير عام 2012 خلال مباراة الفريق الأحمر مع نظيره المصري في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص صباح اليوم كلا من خالد الدرندلي امين صندوق النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة جوهر نبيل ومحمد سراج ومحمد الدماطي علي الحضور لمقر النادي بالجزيرة لحضور تأبين الشهداء وسط غياب محمود الخطيب رئيس النادي وباقي أعضاء المجلس لتواجدهم مع الأهلي في الدوحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، يوم الخميس المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية.