تقارير: برشلونة ملزم بدفع 39 مليون يورو لميسي في يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن برشلونة سيتعين عليه دفع مبلغ مالي تصل قيمته إلى 39 مليون يورو للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أمس الأحد، بنود العقد المبرم بين ميسي وبرشلونة الذي وقع عليه في شهر نوفمبر من عام 2017. (طالع التفاصيل كاملة)

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلًا عن "إل موندو" فإن برشلونة ملزم بدفع (38964.977.5 يورو) لميسي في الخامس عشر من شهر يوليو المقبل (أي بعد اسبوعين من نهاية عقده).

واشارت الصحيفة إلى أن هذا البند غير مرتبط بتجديد ميسي عقده أم لا، ويعد ساريًا حتى ولو لم يجدد اللاعب الأرجنيتني عقده.

جدير بالذكر أن برشلونة أصدر بيانًا رسميًا أمس الأحد، نفى خلاله علاقته بتسريب العقد مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة الإسبانية.