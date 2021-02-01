العرب في كأس العالم للأندية.. الأهلي الأكثر تواجداً.. وتألق مغربي وإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

منذ اللحظة الأولى، فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005 وكانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية.

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016 فيما شهدت النسخة الماضية عام 2019 بالدوحة مشاركة تاريخية للكرة العربية حيث خاضت ثلاث فرق عربية مونديال الأندية للمرة الأولى.

وهذه الفرق هي الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا والسد القطري ممثل البلد المضيف.

وفي نسخة 2020 المرتقبة خلال الأيام المقبلة بالدوحة، سيكون الأهلي والدحيل القطري ممثلين للكرة العربية.

وشهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005 ثم فاز الأهلي بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006.

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف لها فيما احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس بنفس النسخة.

وتكرر إنجاز الرجاء مع فريق عربي مضيف آخر هو العين الإماراتي من خلال نسخة 2018 التي استضافتها أبو ظبي حيث شق العين طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية لكنه سقط أمام ريال مدريد الإسباني.

وكانت الفرق العربية المنتمية للقارة الأسيوية أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.

والقائمة التالية توضح سجل مشاركات الفرق العربية في مونديال الأندية :

النسخة الفريق المركز

2000

النصر السعودي دور المجموعات

الرجاء البيضاوي المغربي دور المجموعات

2005

اتحاد جدة السعودي المركز الرابع

الأهلي المصري المركز السادس

2006

الأهلي المصري المركز الثالث

2007

النجم الساحلي التونسي المركز الرابع

2008

الأهلي المصري المركز السادس

2009

أهلي دبي الإماراتي المركز السابع

2010

الوحدة الإماراتي المركز السادس

2011

السد القطري المركز الثالث

الترجي التونسي المركز السادس

2012

الأهلي المصري المركز الرابع

2013

الأهلي المصري المركز السادس

2014

وفاق سطيف الجزائري المركز الخامس

2017

الجزيرة الإماراتي المركز الرابع

الوداد البيضاوي المغربي المركز السادس

2018

العين الإماراتي المركز الثاني

الترجي التونسي المركز الخامس

2019

الهلال السعودي المركز الرابع

الترجي التونسي المركز الخامس

السد القطري المركز السادس