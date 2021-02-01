"وبدأت الرحلة".. صحف تركيا تحتفي بوصول مصطفى محمد إلى جالاتا سراي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصل اللاعب المصري مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك إلى تركيا، لبدء رحلته الاحترافية بين صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وأتم جالاتا سراي تعاقده مع مهاجم منتخب مصر خلال الساعات الماضية، ليدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة مع وضع بند يتيح للنادي التركي شراء اللاعب مقابل دفع 4 مليون يورو بشرط الإعلان عن رغبته قبل نهاية شهر ديسمبر 2021.

واحتفت الصحف التركية بوصول مصطفى محمد إلى مطار اسطنبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

جريدة الصباح

عزز نادي جالاتا سراي، أحد أكثر الفرق نشاطًا في فترة الانتقالات، فريقه بـ 5 لاعبين بينهم مصطفى محمد الذي أصر فاتح تيرم مدرب الفريق على التعاقد معه.

واوضحت الصحيفة التركية أن جالاتا سراي أجرى محادثات طويلة مع اللاعب، ومن المقرر أن يخضع للكشف الطبي اليوم على أن يوقع بعدها على العقد الرسمي.

أكسام

قالت الصحيفة التركية: "لاعب كرة القدم المصري مصطفى محمد المنضم إلى فريق جالاتا سراي وصل إلى اسطنبول.. وغادر اللاعب المطار في السيارة الخاصة التي كانت في انتظاره".

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي التركي تعاقد مع اللاعب المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، على أن يحتفظ النادي التركي بحقه في شراء اللاعب مقابل 4 مليون دولار.

CNN التركية

"وبدأت رحلة مصطفى محمد".. هكذا عنونت شبكة سي ان ان الإخبارية على خبر وصول لاعب الزمالك إلى تركيا.

وابرزت الصحيفة شكر مصطفى محمد للقوات المسلحة المصرية لسماحها له بالسفر لخوض تجربة الاحتراف.

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نشرت تلك الصحيفة مقطع فيديو مطول للاعب المصري فور وصوله إلى مطار اسطنبول وعلقت: "وصول مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي".