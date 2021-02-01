حوار الخليج 365.. لاعب الدحيل يتحدث عن مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يستعد نادي الدحيل لخوض بطولة عالمية ستنظمها قطر للعام الثاني على التوالي، حيث سيواجه بطل الدوري القطري مساء اليوم الخميس فريق الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في لقاء دور ربع النهائي.

ويمتلك الدحيل كتيبة ستهدد الأهلي في مباراة الخميس من بينهم إسماعيل محمد والذي استطاع أن يكتب مسيرة رائعة فريق الفريق القطري.

"الخليج 365" تواصل مع نجم الدحيل الحالي من أجل الحديث معه عن مباراة الأهلي وتدعيمات الفريق ورأيه حول انتقال فرجاني ساسي لاعب الزمالك.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كيف كانت مسيرتك؟

مشوار حافل بالألقاب استطعت الحصول على 14 بطولة من أصل 15، البطولة الأفضل لي هيّ الحصول على كأس الأمير، ما أتمناه هو الحصول على البطولة الآسيوية، والهدف الأهم لي في نهائي كأس الأمير كان سببًا في التتويج بالبطولة.

- كيف ترى موسم الدحيل الحالي؟

بداية الدحيل في الموسم الحالي كانت بها تعثرات لكن الحمد لله الفريق بدأ يعود لحالته الطبيعية وقوته مجددًا، الجهاز الفني والإداري بدأ يتفادى أخطاء البداية ومساعدة الفريق مجددًا.

- ماذا عن المنافسة مع السد؟

الدحيل شعاره لا مجال لإهدار المزيد من النقاط في مسابقة الدوري، هدفنا الآن تصحيح الأخطاء والانتصارات من أجل تحقيق البطولات.

- النادي قام بصفقات.. هل ترى التدعيمات كانت مناسبة قبل مونديال الأندية؟

الفريق في البداية كان يحتاج لتدعيمات خاصة أننا مقبلون على كأس العالم للأندية وأيضًا البطولة الآسيوية التي هيّ حلم النادي.

- بشأن الصفقات، النادي كان يفاوض فرجاني ساسي.. هل سيكون إضافة للفريق إذا تمت الصفقة؟

ليس لديّ علم بأي صفقة تخص النادي.

- وما هو طموح الدحيل قبل انطلاق كأس العالم؟

بالتأكيد الوصول إلى أبعد نقطة ومنافسة أبطال القارات.

- وبعد التدعيمات هل أنتم قادرون على تحقيق المفاجأة؟

البطولة صعبة ونحن نسعى إلى الوصول إلى أبعد طريق.

- وكيف ترى مواجهة الأهلي في دور ربع النهائي؟

المباراة بالطبع ستكون صعبة نظرًا للمنافسة العربية بين الفريقين، كنت أتمنى بالتأكيد أن يكون النهائي عربيا، مشاركة الأهلي في مونديال الأندية قوية فهم لديهم هدف المنافسة على البطولة، تتمثل صعوبة الأهلي في تجانس لاعبيه وهذا ما يمثل قوتهم.