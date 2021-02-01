شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى في مهمة استنساخ نجاحات الساحر جوزيه مع الاهلى في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لتكرار إنجاز البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر، حينما يقود كتيبة أحفاد التتش فى كأس العالم للأندية بقطر والتى يستهلها بمواجهة الدحيل القطرى الخميس المقبل، وتمكن الساحر جوزيه من قيادة الاهلى لتحقيق أكبر إنجازاته بالمونديال بالفوز بالميدالية البرونزية فى موسم 2006 خلال مشاركته الثانية بالبطولة العالمية التى بدأها بفوز أول على أوكلاند سيتى النيوزلاندى بهدفين دون رد سجلهما محمد أبوتريكة وفلافيو، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائى أمام إنتر ناسيونال البرازيلى بنتيجة 1/2، ليواجه كلوب أميريكا المكسيكى على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بنتيجة 1/2.

وحفر موسيمانى اسمه من ذهب في سجلات الكرة الأهلاوية بعدما قاد المارد الأحمر للتتويج بدوري الابطال الافريقى على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى على صعيد ثلاثة بطولات نافس على ألقابها ونجح فى التتويج بدوري الابطال الافريقى الغائب عن خزائن الاهلاوية منذ 2013 بجانب التتويج ببطولة كأس مصر.

وأصبح موسيمانى المدير الفنى الثالث الذي يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين، بعد تتويجه باللقب عام 2016، مع صن داونز، على حساب الزمالك.

وكان موسيمانى، قد تولى تدريب فريق الأهلى، فى أكتوبر الماضى بعد رحيله عن صن داونز، خلفا للمدرب السويسرى رينيه فايلر، ويعد الأهلى، النادى العربي، الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر، مشاركاته بكأس العالم للأندية، فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013

وحصل جوزيه مع الاهلى على 20 لقبًا هي: "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.

وأطلقت جماهير الأهلى العديد من الألقاب على "جوزيه"، منها العبقرى والمحظوظ والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو "وش السعد"، وأطلقت عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجًا بكأس رابطة الأندية الأبطال الأفريقية بعد تخطى عقبة الصفاقسى التونسى على أرضه ووسط جماهيره.