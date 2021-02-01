شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق فى مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر طارق عبد ربه، لاعب كهرباء الإسماعيلية والقناة السابق، ومدرب النادى الإسماعيلى، وشقيق اللاعب الدولى السابق حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، صورة على حسابة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تجمعه مع أشقائه حسنى وأحمد لاعب كهرباء الإسماعيلية، والده عبد المطلب عبد ربه، لاعب نادى القناة السابق، معلقًا على الصورة، "تراب قدميك يا ابى تاج على أرسى".

ويظهر فى الصورة طارق وأحمد على يمين والدهم بينما حسنى عبد ربه الأخ الأصغر وسط الصورة، وهى أول صورة تنشر للاعب الدولى حسنى عبد ربه وهو فى مرحلة الصغر.

حسنى عبد ربه وأشقائه ووالده

وأعلن حسنى عبد ربه اعتزال الكرة فى 16 يناير 2018 واتجه للتحليل الكروى فى الفضائيات، وأطلقت عليه الجماهير العديد من الألقاب، أبرزها "القيصر والمدفعجى وحبيب الملايين"، ويعد "عبد ربه" من مواليد الأول من نوفمبر لعام 1984، واعتزل بعد مشوار حافل بالإنجازات الرياضية المحلية والدولية، سواء مع الأندية التى احترف بها أو خلال تمثيله لمنتخب بلاده بالمحافل الأفريقية، ويمتلك عبد ربه جماهيرية كبيرة لم تقتصر على أهل الإسماعيلية فقط ولكنه واحد ممن صنعوا تاريخ الكرة المصرية فلن تجد بيتًا يخلو من محب للقيصر.

و لُقب حسنى عبد ربه بـ"حبيب الغلابة" نظرًا لأعماله الخيرية فى الإسماعيلية ومساعدته للفقراء باستمرار، وهو ما جعله واحدًا من أهم رموز الإسماعيلية، واختير أفضل لاعب فى كأس الأمم الأفريقية 2008 وثانى أفضل هداف بالبطولة، اختير فى الـ11 لاعباً لفريق كأس الأمم الأفريقية 2008، ويحتل حسنى المركز الخامس من حيث السجل التهديفى للدراويش بواقع 54 هدفًا خلف كل من محمد صلاح أبو جريشة، وعلى أبو جريشة، وشحتة، وأسامة خليل، كما خاض عبد ربه 91 مباراة بقميص منتخب مصر نجح من خلالها تسجيل 15 هدفًا ومرر تسعة أهداف.

وبدأ حسنى عبد ربه مسيرته مع الإسماعيلى، وكان أصغر لاعب فى الدورى عندما حقق مع الدراويش بطولة الدورى عام 2001-2002 حيث لم يتخط عامه الـ17 وقتها رغم عدم مشاركته فى أى مباراة، واختير عبد ربه صاحب أفضل هدف فى مرمى الأهلى عام 2003 فى مباراة انتهت لصالح الدراويش (2-1)، وفى 2006 أحرز نجم الإسماعيلى الهدف رقم 1500 لناديه فى مرمى بتروجت، كما اختير أفضل لاعب فى مسابقة الدورى المصرى خلال 2007.

وخاض حسنى أول مباراة رسمية بقميص الإسماعيلى كانت أمام المنصورة عام 2002، وثانى مبارياته بصفوف الإسماعيلى كانت أمام الأهلى، وأول أهداف عبد ربه بقميص الإسماعيلى كانت فى شباك المقاولون العرب وانتهت لصالح الدراويش (2-1)، وحقق "القيصر" حسنى عبد ربه العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، عكس نادى الإسماعيلى، وفاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.

شقيق حسنى عبد ربه ينشر صوره تجمه بعائلته

كما شارك حسنى عبد ربه فى الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية فى أمم أفريقيا 2006/2008 /2010، ووصل حسنى عبد ربه مع الإسماعيلى إلى المباراة النهائية فى مواسم كثير ولم يحقق لقب البطولة، وكانت البداية فى كأس مصر 2003 أمام الأهلى، وخسر اللقب بعد مباراة صعبة وقوية حسمها المارد الأحمر وفاز بالكأس.

كما حصل عبد ربه على وصافة الدورى المصرى ثلاث مرات مع الإسماعيلى موسم 2002/2003 ثم موسم 2007/2008، وحصل على وصافة دورى أبطال أفريقيا عام 2003 بعد الخسارة من إنيمبا النيجيرى، كما حصل على وصافة بطولة دورى أبطال العرب عام 2004 بعد الخسارة من الصفاقسى التونسى.

حاول الأهلى ضم عبد ربه خلال فترة احترافه فى صفوف ستراسبورج وكان قريبًا من ارتداء قميص المارد الأحمر قبل أن يحسم موقفه بالعودة للإسماعيلى بعد غضب الجماهير.

وخاض القيصر تجربة احترافية فى نادى ستراسبورج الفرنسى ولكنها لم تمر طويلًا بعد هبوط النادى للدرجة الثانية إلا أنه كان من نجوم الفريق، كما خاض عبد ربه تجربة احترافية مع أهلى دبى وفاز معهم بلقب الدورى وشارك فى كأس العالم للأندية كما حقق لقب السوبر الإماراتى مع أهلى دبى الإماراتى عام 2008، وخاض القيصر تجربة مع نادى اتحاد جدة السعودى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وزامل محمد نور نجم الكرة السعودية السابق، ووانتقل لنادى النصر السعودى لمدة موسم ليواصل تألقه الكبير بالدورى السعودى.