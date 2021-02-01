شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب رجحت كفة مروان حمدى لتعويض مصطفى محمد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المقاصة مقابل 13 مليون جنيه للنادي الفيومي للموافقة على بيع اللاعب والحصول على الاستغناء الخاص به، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين، كللت بالنجاح وتوقيع العقود بين الناديين.

انضمام مروان حمدى جاء لتعويض غياب مصطفي محمد، الذى رحل إلى نادي جالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع بند يسمح بالانتقال النهائي بعد نهاية الإعارة بقيمة 4 ملايين دولار.

وتواجد مروان حمدي في مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود انتقاله للزمالك، برفقة وكيلي أعماله أحمد يحيى ويحيى علي من أجل الاتفاق مع مسئولى الزمالك على قيمة عقده الخاص.

وهناك 3 أسباب رجحت كفة مروان حمدى على كل المرشحين للانضمام للزمالك نستعرضها في التقرير التالى..مهاجم صندوق

يعد مروان حمدى من المهاجمين الذين يستطيعون التعامل داخل منطقة الجزاء بشكل مميز جدا، حيث يتميز بالسرعة والقوة الجسمانية وإجادته ضربات الرأس بشكل مميز، ما ساهم فى تسجيله 4 أهداف مع مصر المقاصة هذا الموسم خلال 7 مباريات فقط لعبها مع الفريق الفيومى، مما يمنحه القدرة على التألق مع أبناء ميت عقبة.

عامل السن

يتفوق مروان حمدي على جميع الأسماء المحلية التي ارتبطت بالزمالك سواء باسم مرسي (29 عاما) وحسام حسن (27 عاما) فى عامل السن، حيث إن مهاجم المقاصة يبلغ من العمر 24 عاما ويكبر مصطفي محمد بعام واحد فقط.

ضيق الوقت

القرار المتأخر بالاستغناء عن مصطفي محمد وضع إدارة النادي في سباق مع الزمن قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الشتوية، حيث ينبغي إنهاء ملف التعاقد مع مهاجم جديد وهو ما يمنح الأفضلية لحمدي.

فالزمالك عليه أن يصارع على جبهتين للتعاقد مع مهاجم أجنبي، عليه أولاً الوصول لصيغة للتخلي عن أوناجم وفي نفس الوقت إنهاء التفاوض مع إدارة كوتوكو الغاني.