شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الأهلي يحرز لقب الكأس للمرة الرابعة على التوالى بقدم طارق خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز طارق خليل، نجم الأهلي الأسبق، هدفا لن ينساه جمهور الأهلي في موسم 85، بعدما فاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في نهائي كأس مصر.

هدف طارق خليل قاد الأهلي إلى اللقب للمرة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز فريد نادرا ما يتكرر في البطولات الكبرى.

البطولة شهدت مشاركة الأهلي بناشئيه، وحقق تلاميذ الأهلي الفوز في مباراة الدور ربع النهائى على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الإضافى، بعد إيقاف "16" لاعبا، وفى نصف النهائى واصل ناشئو الأهلي مفاجآتهم وفاز على الترسانة بهدف دون رد، بينما احتاج الدراويش لركلات الترجيح لتخطى عقبة الاتحاد السكندرى.

أقيم النهائي على استاد القاهرة وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، محمود صالح، ضياء عبد الصمد، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبد الغنى، محمد السيد، طاهر أبوزيد ، حسام حسن، طارق خليل.

بينما تشكيل الإسماعيلى مكون من: على أغا، أبوطالب العيسوى، على غيط، أسامة عباس، محسن عبد المسيح، حمادة الرومى، طارق الوحش، طارق الصاوى، عماد سليمان، محمد حازم، خالد القماش.

ونجح الأهلي فى حسم اللقب للمرة الرابعة على التوالى "رقم قياسى"، بعد فوزه بهدف دون رد سجله طارق خليل فى الدقيقة "29" من الشوط الأول.