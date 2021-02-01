شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يضع روشتة ليفربول للعودة لعرش البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وفريق ليفربول، روشتة فنية لفريقه للعودة مرة أخرى لعرش البريمرليج المتربع عليه حاليا فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب المخضرم الإسباني، بيب جوارديولا.

وقال «صلاح» لموقع صحيفة «ميرور»: «سيتي كان يعاني في البداية الآن كنا نعاني قبل ثلاث أو أربع مباريات، ليس علينا كفريق ليفربول حاليًا سوى الاستمرار في الفوز إذا كنا نريد الفوز بالدوري الممتاز، كان هذا أسبوعًا كبيرًا، إنه فوز جيد لنا خارج الأرض».