شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لتجهيز الصفقات الجديدة فى الإسماعيلى بفرمان يوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى تخصيص برنامج بدنى لتجهيز الوافدين الجدد للدراويش حسين السيد ومصطفى الزنارى وعبد الله جمعة وأحمد العش ومحمد حسن تحت إشراف جيفاد ساريتش مدرب الأحمال الجديد، بهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية لهم قبل المباريات المقبلة بالدوري.

ورفض البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى فكرة الإقامة فى فندق النادى مؤكدًا أنه يريد شقة خاصة لمنحه مزيدًا من الخصوصية، وعلم ”الخليج 365” أن المدرب البوسنى رفض حضور زوجته للإقامة معه فى الإسماعيلية لحين وضوح الرؤية فى مسيرته مع الدراويش فى ظل ارتباطه بتعاقد يمتد لستة شهور فقط ، لذا فضل المدرب تأجيل حضور زوجته لحين التأكد من استمراره فى قيادة الاسماعيلى لفترة أخرى.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.

وأصبح رصيد الإسماعيلي 8 نقاط في المركز الثالث عشر ليكون الفريق الأصفر متساويًا مع الثلاثي البنك الأهلي وغزل المحلة والاتحاد السكندري.