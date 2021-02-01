شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يوبخ مصطفى محمد: تعامل مع الزمالك بأسلوب الهواة المبتدئين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، طريقة تعامل مصطفى محمد مع إدارة الزمالك، لإجبارهم على ترك الفرصة له للاحتراف الخارجي.

قال طولان، خلال حواره لـ"الخليج 365": "نحن ما زلنا لا نتعامل مع الاحتراف بالشكل المعروف عنه عالميا، وما زلنا هواة؛ لأن الاحتراف سلوك في كل حاجة، واللاعب ملك النادى طالما متعاقد معاه، وضرورى على اللاعب أن يحترم التعاقد طالما النادى مش عايز يسيبه، ومصطفى محمد تعامل بطريقة الهواة المبتدئين مع الزمالك ولم تمد إلى الاحترافية بصلة".

وتواجد النجم مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى الجديد فى المطار استعدادا للسفر إلى تركيا من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد قادما من فريق الزمالك.

ونشر مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق صورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، خلال وجوده فى المطار قبل سفره إلى تركيا من أجل الانضمام لصفوف فريق جالطة سراى، وعلق قائلا: "إلى إسطنبول".

وكانت قناة "A Spor" التركية قد أكدت أن النجم المصرى مصطفى محمد، مهاجم فريق جالطة سراى الجديد، سوف يصل مدينة إسطنبول فى الساعة الواحدة صباح الاثنين.

ويعتبر حلمى طولان، من أهم المدربين أصحاب الخبرة فى مسابقة الدورى الممتاز كما يعد واحدا من رموز نادى الزمالك على مدار تاريخه، وساهم فى التتويج بعدد من البطولات التى سُجلت فى تاريخ القلعة البيضاء.