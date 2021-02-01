شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لحمدي زكى بعد إصابته فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد حمدي زكي، صانع ألعاب المقاولون العرب، لبرنامج تأهيلي من أجل إعداده للمشاركة مع الفريق، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، أبعده عن مباراة فريقه السابقة أمام إنبي، التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

من ناحية أخرى، يخضع محمد سمير مدافع المقاولون العرب لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد إمكانية مشاركته مع ذئاب الجبل في المباراة المقبلة أمام الطلائع، وذلك بعد خروجه في المباراة الماضية أمام إنبي مصاباً بعد شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية، ويعتبر سمير من أهم العناصر الأساسية في دفاع المقاولون العرب، خاصة لفاعليته الهجومية أيضاً مع الفريق .

ويستعد المقاولون لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها باستاد جهاز الرياضة العسكري، ويأمل ذئاب الجبل فى حصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تحسين مركزهم بجدول المسابقة، بعد تراجع النتائج خلال بداية الموسم الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط في جدول مسابقة الدوري العام، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 10 مباريات، حيث فازوا في 3 لقاءات وتعادلوا في لقاء واحد وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.