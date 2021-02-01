شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لأبناء الجنوب، استعداداته اليوم الاثنين لمواجهة سيراميكا فى مباراة الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تجمع الفريقين باستاد بتروسبورت، ويطمح أبناء الجنوب للخروج من سلسلة التعادلات الأخيرة خلال آخر ثلاث مباريات أمام غزل المحلة ثم الزمالك ووادي دجلة.

ومن المقرر أن يعلن علاء عبد العال مدرب أسوان قائمة الفريق التى ستخوض مباراة سيراميكا بعد انتهاء التدريبات.

ويعمل الجهاز الفني لأسوان، بقيادة علاء عبد العال، على وضع حلول عاجلة لخط هجوم الفريق، بعد حالة الصيام التهديفى للاعبي الفريق فى مباراتين متتاليتين، أمام الزمالك ووادي دجلة، بعد التعادل سلبياً فيهما، ويسعى الجهاز الفني لأبناء الجنوب لمعالجة السلبية الهجومية قبل مواجهة سيراميكا، خاصة أن لاعبى أسوان لم يحرزوا سوى 4 أهداف فقط فى 10 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

وخضع فريق أسوان والجهاز الفني، بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك قبل 72 ساعة من مباراتهم المرتقبة مع سيراميكا، حيث يأمل تماسيح النيل فى استعادة الانتصارات بعد التعادل في ثلاث مباريات متتالية أمام غزل المحلة والزمالك وأخيراً وادى دجلة.

وكان أسوان قد تعادل مع وادي دجلة سلبياً، في مباراة الجولة التاسعة من الدوري ليرفع أبناء الجنوب رصيدهم إلى النقطة 9 في المركز الـ 12 بجدول المسابقة، بعد خوض 10 مباريات حيث فاز أسوان في مباراتين وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 4 مباريات، وسجل أبناء الجنوب 4 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرين.

وأغلق الجهاز الفني لأسوان صفحة التعادل أمام وادي دجلة، حيث يبدأ الفريق استعداداته دون راحة لمباراة سيراميكا المقبلة بالدوري أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية.