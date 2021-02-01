شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصل تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى إسطنبول في الساعات الأولى من صباح الإثنين النجم المصري مصطفى محمد، المنضم حديثا من الزمالك إلى جالاتا سراي التركي.

واستقبل مسؤولو النادي التركي اللاعب ووكيل أعماله أحمد يحيي فور وصولهم.

ووافق الزمالك على إعارة مصطفى محمد للنادي التركي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في الدوري التركي حاليا برصيد 42 نقطة، متأخرا بـ 3 نقاط عن فنربخشة المتصدر، ونقطتين عن بشكتاش الوصيف.

مصطفى محمد وجالطة سراي

مصطفى محمد وجالطة سراي