شكرا لقرائتكم خبر عن «أوناجم» يكشف أسباب رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك، المعار للوداد البيضاوي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، عن أسباب طلب الرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال أوناجم في تصريحات تلفزيونية: «أخبرت البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، بأنه في حال عدم مشاركتي، فأريد أن أخرج على سبيل الإعارة».

وأضاف النجم المغربي صاحب الـ29 عاما: «كل مرة يقول لي بأنه في احتياج لي، ولكنه يقوم بإخراجي من قائمة المباريات».

وتابع: «انتقالي للوداد بحثًا عن الألقاب والبطولات، حيث أرغب في المشاركة بالمباريات، وتنازلت عن مستحقاته في الزمالك من أجل ذلك».