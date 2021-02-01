شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يتسلم شهادة «فيفا» لمشاركة الأهلي في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي، شهادة "فيفا" الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة.
ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.
ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية.
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