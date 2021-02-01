شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يتسلم شهادة «فيفا» لمشاركة الأهلي في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي، شهادة "فيفا" الخاصة بمشاركة الأهلي في ‏كأس العالم للأندية للمرة السادسة.‏

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.‏

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.‏