شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدافع ليفربول الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق ليفربول على دفع مليوني جنيه إسترليني للتعاقد مع مدافع بريستون نورث إند بن ديفيز.

وسيخضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لفحص طبي صباح يوم الاثنين قبل أن يختم انتقالًا مفاجئًا إلى آنفيلد.

كان «ديفيز» قد وافق على الذهاب إلى سيلتيك في الصيف القادم، وكانت المحادثات قد تقدمت لتقديم هذه الصفقة، لكن ليفربول تدخل مع يورجن كلوب في محاولة يائسة لإضافة قلب متخصص إلى فريقه المنضب.