شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الطلائع فى البنك الأهلي على مائدة عماد النحاس قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب على مراجعة فيديوهات لمباريات طلائع الجيش الماضية، وأخرها مباراة الطلائع والبنك الأهلي والتى انتهت بفوز طلائع الجيش بثنائية نظيفة، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في فريق الطلائع قبل مباراة الأربعاء التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير الذى حققوه على إنبي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط فى جدول مسابقة الدوري العام، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 10 مباريات، حيث فازوا فى 3 لقاءات وتعادلوا في لقاء واحد وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستعد المقاولون لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها باستاد جهاز الرياضة العسكري، ويأمل ذئاب الجبل فى حصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تحسين مركزهم بجدول المسابقة، بعد تراجع النتائج خلال بداية الموسم الجاري.

ويخضع فريق المقاولون العرب، والجهاز الفني، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، قبل 72 ساعة من مباراته المرتقبة مع طلائع الجيش.