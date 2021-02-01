شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار شديد اللهجة من أحمد سامى للهانى سليمان.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، إنذارا شديد اللهجة إلى الهانى سليمان حارس مرمى الفريق بسبب تذبذب مستواه خلال المباريات الأخيرة، وطالبه باستعادة التألق مرة أخرى، وطلب من أحمد ناجى مدرب الحراس تأهيل الحارس بشكل سليم حتى يعود لسابق مستواه.

ويحرس الهانى سليمان مرمى سموحة من الموسم الماضى وقدم مستويات جيدة مع الفريق منذ قدومه فى بداية الموسم الماضى، إلا أنه لم يظهر بالشكل المامول فى مباراتى الإنتاج الحربى والمقاولون العرب.

ويخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق قبل 72 ساعة فقط من مباراة الفريق أمام فريق الإسماعيلى فى الجولة القادمة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى لمواصلة نغمة الانتصارات مرة آخرى على حساب الدراويش.

من ناحية أخرى، تعاقد مسئولو سموحة مع عرفة السيد مهاجم إنبى السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم خبرة للمشاركة مع حسام حسن فى المباريات المقبلة التى تحتاج عدد كبير من اللاعبين .

وكان أحمد سامى المدير الفنى لسموحة طلب مؤخرا ضرورة التعاقد مع مهاجم خبرة بعيدا عن بقاء أو رحيل حسام حسن المهاجم الأساسى للفريق نظرا للحاجة الماسة لمهاجم ثانى بعدما فشل الثنائى عبد الكبير الوادى ورفيق كابو فى سد تلك الثغرة.