شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحقق رقمًا تاريخيًا في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ليفربول نتائجه المبهرة أمام أندية لندن في البريميرليج هذا الموسم، بعدما أسقط وست هام بنتيجة 3-1، مساء الأحد، على ستاد لندن الأولمبي، ضمن الجولة 21 للبريميرليج.

وفقا لشبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن ليفربول حقق 4 انتصارات خارج ميدانه في البريميرليج هذا الموسم، والمصادفة أنها جاءت جميعًا على حساب أندية لندنية، تشيلسي- كريستال بالاس- توتنهام- وست هام. وأشارت إلى أن ليفربول بات أول فريق في تاريخ البريميرليج، يحقق أول 4 انتصارات خارج ميدانه في الموسم على أندية لندنية.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس.