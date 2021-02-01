شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يحقق رقمًا قياسيًا لم يتكرر منذ 32 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول رقما قياسيا جديدا داخل الدوري الإنجليزي بقميص الريدز، خاصة بعد أن سجل هدفين متتالين في شباك وست هام يونايتد، ليصل بمجموع الأهداف مع فريقه هذا الموسم إلى 20 هدفا.

ووفقا لصحيفة «ميرور»، فإن «صلاح» هو أول لاعب من الريدز يسجل 20 هدفًا أو أكثر في جميع المسابقات في أربعة مواسم متتالية مع ليفربول منذ أن فعل المهاجم الأسطوري راش ذلك ست مرات من 1981 إلى 1987.