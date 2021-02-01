شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب طلائع الجيش: «شيكابالا طلب مني عدم تسديد ضربة حرة بمباراة الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد سمير، لاعب فريق طلائع الجيش، أن محمود شيكابالا، قائد الزمالك، مازحه بمباراة نصف نهائي كأس مصر وطالبه بعدم تسديد إحدى الضربات الحرة لعدم تسجيل هدف آخر.

وقال «سمير» لبرنامج «الماتش»، مع هاني حتحوت، عبر شاشة «صدى البلد»: «بعد تسجيلي أول هدف بنصف نهائي كأس مصر حصلت على ركلة أخرى من نفس المكان».

ولفت إلى أن «شيكابالا» اقترب منه وطلب عدم التسديد وقال له: «كفاية جول واحد ياسمير.. سيب مهند لاشين هو اللي يشوط».

وأضاف: «أحب شيكابالا كثيرًا وهو لاعب كبير».