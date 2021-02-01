شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «كلوب» على أداء «صلاح» في لقاء وست هام يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المدرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سعادته بفوز فريقه على وست هام يونايتد، ومن أداء النجم المصري محمد صلاح، الذي أبدع وصال وجال خلال اللقاء وسجل هدفين، لينتهى اللقاء في النهاية بثلاثية مقابل هدف.

قال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: «كانت مباراة عظيمة واحترافية للغاية، تحكمنا بها جيدا أمام فريق معتاد على التقدم للأمام، لم نخلق فرصا كافية في الشوط الأول، قمنا ببعض التعديلات بين الشوطين وجنينا ثمار ذلك، سجلنا 3 أهداف لا تصدق».

خص كلوب اثنين من لاعبيه بإشادة خاصة، مشيرا إلى لقطة الهدف الثاني بقوله: «أعتقد أن شاكيري مرر الكرة في وقت مبكر للغاية، ما فعله صلاح مع الكرة كان مذهلا، اللمسة الأولى لا تصدق، هؤلاء الشبان مجموعة جيدة حقا، لم يشعروا بالسعادة مؤخرا لأنهم لم يحققوا النجاح أو الفوز، لكنهم دائما ما يمتلكون السلوك المناسب».

وأضاف: «هدفان مذهلان، لست متفاجئا من مو، أعمل معه يوميا ودائما لديه رغبة عارمة لتسجيل الأهداف، إنه لاعب من الطراز العالمي، لا يوجد شك في ذلك، في الأسابيع القليلة الماضية عندما لم نسجل الكثير من الأهداف، الأمر الوحيد الذي كان بإمكاننا فعله هو مواصلة محاولة اتخاذ قرارات أفضل، الليلة لم نفكر بالأمر، وهو سجل هدفين من الطراز الرفيع».