شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يختار التشكيل الأفضل في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تشكيل كل النجوم لمنافسة بطولة العالم في نسختها رقم 27 مصر 2021 وشهدت تواجد ثلاثة لاعبين من السويد وثنائي دنماركي ولاعب من كل من إسبانيا وفرنسا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندرياس باليكا (السويد)

الجناح الأيمن: فيران سولي سالا (إسبانيا)

الظهير الأيمن: ماتياس جيدسيل (الدنمارك)

صانع ألعاب: جيم جوتفريدسون (السويد)

الظهير الأيسر: ميكيل هانسن (الدنمارك)

الجناح الأيسر: هامبوس فان (السويد)

لاعب الخط: لودوفيتش فابريجاس (فرنسا)

وجاء التشكيل بالكامل من الأربعة فرق المتأهلة إلى نصف النهائي.