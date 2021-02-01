شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح وليفربول عقب لقاء وست هام؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنت الصحف الإنجليزية بأداء النجم المصري محمد صلاح، عقب أدائه الممتع والمميز خلال لقاء وست هام يونايتد والذي تمكن فيه «مو» من تسجيل هدفين متتالين، بجانب هدف فينالدوم، لينتهى اللقاء بثلاثية مقابل هدف.

وقال موقع «ديلي ميل»، أن محمد صلاح، استطاع كسر صيامه التهديفي، وأعاد الهيبة الكروية للفريقه الذي عاني خلال اللقاءات السابقة خاصة بعد سلسلة طويلة من التعادلات والهزائم.

أضاف التقرير، أن «صلاح» استطاع توسيع الفارق في سباق الهدافين، وتصدر الترتيب برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن هاري كين، و3 عن سون نجوم توتنهام الإنجليزي.

وقال موقع «ميرور» أن «صلاح»، قلب الموازين في فريقه وأصبح لديه إمكانيات فائقة يستيطع من خلالها توسيع الفارق في سباق الهدافين، فضلًا عن أنه تمكن من إرجاع فريقه مرة ثانية للمنافسة على لقب البريميرليج الذي توج به الريدز خلال الموسم المنصرم.