شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يشكر الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمته مصر لنجاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

كما وجه زئيس الاتحاد الدولي الشكر إلى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لنجاح البطولة في ظل الطروف الصعبة التي يعيشها العالم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

ونجحت الدنمارك في الفوز ببطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على السويد في نهائي البطولة.

يذكر أن أربع صالات استضافت هذه النسخة الـ27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال والتي تقام على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي، وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة، بعد أن زاد الإتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.

والصالات هي: الصالة المغطاة باستاد القاهرة ،وصالة برج العرب،وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.