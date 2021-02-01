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توماس باخ: أبارك للاتحاد الدولي لكرة اليد نجاح مونديال مصر

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محمد الشرقاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد الدولي لكرة اليد بعد نجاح إقامة بطولة العالم في نسختها رقم 27 مصر 2021 رغم ظروف جائحة فيروس .

وقال باخ في فيديو مسجل: «الآن تم اختتام النسخة رقم 27 من بطولة العالم لكرة اليد، أود أن أهنئ الاتحاد الدولي ورئيسه الدكتور حسن مصطفى».

وتابع: «الاتحاد الدولي لكرة اليد قدّم أفضل ما لديه بكل طرق الاختبارات الطبية للاعبين والمشاركين في البطولة».

وشدد: «هذا يمنحنا الثقة حتى في خلال تلك الفترة الصعبة أنه يمكننا إقامة بطولات كبرى بطريقة آمنة وصحية».

واختتم تصريحاته: «نحن الآن سنستفيد من تلك التجربة خاصة مع اقتراب إقامة دورة الألعاب الأولمبية».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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