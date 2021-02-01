شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: التأهل لنهائي كأس مصر أثر علينا بالسلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سمير، لاعب فريق طلائع الجيش، أن هناك عناصر كثيرة رحلت عن الفريق بداية الموسم.

وقال سمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «هناك عناصر كثيرة رحلت وتعاقدنا مع لاعبين آخرين بداية الموسم مما أثر على الانسجام بيننا».

وأكمل: «كما أن التأهل لنهائي كأس مصر أثر علينا بالسلب، لكننا تحدثنا واتفقنا أن مركزنا غير مرضي بالنسبة لامكانياتنا».

وأتم: «نملك فريق قوي.. لماذا لا نتواجد في المربع الذهبي».