رسميًا.. أحمد أحمد يعود لممارسة عمله كرئيس للاتحاد الأفريقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. أحمد أحمد يعود لممارسة عمله كرئيس للاتحاد الأفريقي

الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الأحد، عودة الملغاشي أحمد أحمد لمزاولة صلاحياته في رئاسة كاف بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضي بتعليق العقوبة الصادرة بحقه من غرفة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة الماضي.



وذكر ”كاف“ عبر موقعه الرسمي، الأحد، أن كونست عماري رئيس كاف بالإنابة عقد اجتماعًا بلجنة الطوارئ، اليوم، عبر تقنية الفيديو تمت فيه مناقشة قرار محكمة التحكيم الرياضي، وتم الاستقرار على عودة ”أحمد أحمد“ لمزاولة نشاطه كرئيس للاتحاد الأفريقي.

وأشاد ”أحمد أحمد“ في أول تعليق له لموقع كاف بأداء كونست عماري الذي تولى الرئاسة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال إنه احترامًا لإجراءات مؤسسة ”كاف“ سيلتقي بلجنة الحوكمة، الإثنين، لاتخاذ القرار النهائي بشأن عودته لسباق الترشح في رئاسة كاف المقرر لها، آذار/مارس المقبل، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي بتعليق العقوبة الصادرة ضده.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن، يوم 23 نوفمبر الماضي، أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة 5 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على ”أحمد أحمد“ رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).

وأوضح الفيفا في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن ”أحمد أحمد“ قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح، وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال، واستغل منصبه كرئيس للكاف، بالمخالفة لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.