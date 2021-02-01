شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: جالطة سراي ليس الخيار المثالي لـ مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى اليوناني تاكيس جونياس، مدرب دجلة السابق، أن جالطة سراي التركي، ليس الخيار المثالي لمصطفى محمد، مهاجم الزمالك، موضحا أن قدرات اللاعب كانت تؤهله للعب في إسبانيا أو فرنسا، لما يتمتع به من موهبة هجومية كبيرة.

وكشف جونياس أنه تلقى عروضا عديدة للتدريب في مصر بعد الرحيل عن دجلة، موضحا أن المفاوضات تتوقف في كل مرة؛ بسبب شعوره أنه لم يجد الفريق المناسب بعد.

وقال جونياس، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم: "أعلم الأندية المصرية جيدا، وأنا كمدرب محترف لا يهمنى المقابل المادي بقدر ما يهمني الفريق الذي أجده مناسبا لطريقة لعبي".

وتابع: "بغض النظر عن النتائج في دجلة في ولايتي مع الفريق انظروا إلى المواهب التي تطور مستواها وإلى الأداء، القرار كان من وادي دجلة، وليس قراري، هم أعلموني بخبر الرحيل، ورئيس النادي لديه الحرية والفكر الذي يرغب في تنفيذه، ولكن الفترة التي قضيتها مع دجلة حققنا الكثير من الأشياء الإيجابية، وصنعت الهوية للكثير من اللاعبين".

وعن رأيه في الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلي، قال جونياس إنه من المبكر الحكم على المدرب، لكن المؤشرات تقول إنه مدرب جيد حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي خلال الفترة القصيرة.

وأوضح مدرب دجلة السابق: "جودة لاعبي الأهلي مختلفة تمنحهم أفضلية كبيرة، ويمكن القول إن جودة لاعبي بيراميدز مميزة، أيضا لكن أداءهم معبر عن الحالة التي يعيشونها بدليل تواجدهم خارج المربع الذهبي".