شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: كنت أخشى من تفشى كورونا في المعسكر وهذه أصعب إصابة واجهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أنه عمل لأكثر من 7 أسابيع من أجل حماية لاعبى المنتخب من فيروس كورونا، بعد العودة لتصفيات أفريقيا، في ظل انتشار الوباء.

وقال محمد أبو العلا، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق، فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "تحدثت مع بعض أطباء الأندية الإنجليزية فى كيفية العودة لكرة القدم مرة أخرى فى ظل أزمة فيروس كورونا، وكنت مستنى اليوم اللى هنرجع تانى للمعسكرات واللعب؛ لأن الشغل بيوحشنى، وكنت مجهز لليوم ده جدا، وكانت عندى فكرة أننا نجيب شخص من مكافحة العدوى ليساعدنا في المنتخب".

وأضاف محمد أبو العلا: "قمت بتنظيم كل شيء فى معسكر المنتخب الأخير لمواجهة فيروس كورونا، وأشكر الكابتن محمد بركات مدير المنتخب، الذى وفر لى كل شيء، وكان معايا فى كل خطوة، وعملت لأكثر من 7 أسابيع من أجل حماية لاعبى المنتخب من فيروس كورونا".

وتابع طبيب المنتخب: "أخبرت جميع اللاعبين بكيفية المحافظة على أنفسهم وكيفية التعامل مع كل شيء فى فندق الإقامة، وتأثير فيروس كورونا على اللاعبين الذين أصيبوا بعد 10 سنوات مقبلة".

وعن إصابة اللاعبين بكورونا، قال طبيب المنتخب: "كل ما قمت به أخذا بالأسباب وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل قوى، وكل ما يهمنى أن لا يحدث تفشى للإصابة، وقمنا بعزل محمد صلاح ومحمد الننى ثم بعد كده كوكا، خوفا من إصابة عدد كبير من اللاعبين مما يؤدى إلى عدم لعب المباريات".

وأضاف: "أحمد حسن كوكا من أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم، وهو مقاتل وصادق ومحترف بمعنى الكلمة، وتأثر كثيرا بفيروس كورونا ولكنه الحمد لله عاد بقوة".

وعن منتخب الشباب، قال محمد أبو العلا: "مبسوط جدا بنشر اتحاد الكرة لتقريرى بما حدث مع منتخب الشباب في تونس والإصابات الكثيرة بفيروس كورونا، كما كتبته شهادة أمام الله، وهو ما حدث بالفعل ومش مهمتى أنا أقول من السبب".

وأضاف: "أصعب إصابة اتعاملت معاها هي إصابة أحمد حجازى في افتتاح بطولة أفريقيا 2019، بعدما أصيب بكسر في الأنف ورفض الخروج من الملعب وطلبت من أجيرى التغيير، ولكنه ترك أحمد بناءً على طلبه وتحدث معى بعد المباراة، وقال لى إصرار حجازى على الاستكمال جعلنى أخشى رفضه التغيير وتحدث مشكلة في حضور الجماهير، وللعلم نزيف حجازى توقف 5 الفجر فهو لاعب راجل ومقاتل".