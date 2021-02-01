شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تلفزيون الخليج 365: بيراميدز يدرس الإطاحة بهانى سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة في برنامجه "مع شبانة" على "تليفزيون الخليج 365" أن إدارة نادى بيراميدز، تدرس الإطاحة بهانى سعيد من منصب المشرف على الكرة؛ لعدم نجاحه في السيطرة على نجوم الفريق، كما اشتكى منه أكثر من لاعب بسبب طريقة المعاملة التي يتبعها هانى سعيد، الأمر الذى تسبب في تعكير الحالة المزاجية للاعبين وأدى لهبوط في المستوى والنتائج في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن إدارة بيراميدز تدرس بشكل جدى الإطاحة بهانى سعيد أو تغيير منصبه وإبعاده عن التعامل مع اللاعبين، مع الاستعانة بـ"نجم كبير" صاحب اسم وتاريخ في كرة القدم، ويمتلك الشخصية التي تؤهله للتعامل مع نجوم الفريق، وفرض حالة من الحزم داخل صفوف الفريق، الذى يعانى في الوقت الحالي من عدم السيطرة على غرفة اللبس.

وأوضح أن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، اتفقت مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى على تعديل نظام سداد المستحقات فى المرحلة المقبلة، حيث اتفقت اللجنة على تخفيض سعر التقنية فى المباراة الواحدة بالدورى إلى 1800 يورو بدلا من 3000 يورو على أن تدفع الجبلاية 53 ألف دولار شهريا إضافية للشركة الإسبانية.

وأشار إلى أن هذا يأتى فى الوقت الذى كانت فيه اللجنة الخماسية السابقة للجبلاية قد اختارت نظاما آخر للسداد يتمثل فى تحمل 3000 يورو سعرا لتقنية الفيديو فى المباراة الوحدة، مع سداد 700 ألف دولار فى السنة الأخيرة من العقد تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الشتوية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.