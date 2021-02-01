شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: شيكابالا طلب منى عدم تسديد الضربة الحرة فى الكأس وبحلم بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير، لاعب فريق طلائع الجيش، أنه لم يعترض على الخروج للإعارة من الزمالك، رغم الطريقة غير الجيدة التى تعامل بها مسئولو الأبيض معه.

وقال سمير، فى تصريحات تليفزيونية: "الزمالك نوى رحيلى بشكل مفاجئ وبدون أى توجيه شكر لى، وعلى الرغم من ذلك لم أعترض على خروجى منه للإعارة إلى الإسماعيلى وبعدها للمصري، وحسام حسن ظلمنى ولا أعلم حتى الآن لماذا لم أشارك معه".

وأضاف أحمد سمير: "الآن أصبحت أكثر نضجا والأمور اختلفت معى، وأصبح تركيزى أكبر فى الملعب، ولا أتأثر بمشاركتى من عدمها، ومركزى حاليا اضطراريا ولكنى "حبيت" المركز؛ لأنه جعلنى اقترب أكثر من المرمى والتسجيل، وأرغب دائما فى التواجد فى الملعب وفى أى مركز، وتقديم أقصى ما لدى".

وتابع نجم طلائع الجيش: أن شيكابالا مازحه بمباراة نصف نهائى كأس مصر، وطالبه بعدم تسديد إحدى الضربات لعدم تسجيل هدف آخر، قائلا: "بعد تسجيلى أول هدف، شيكابالا اقترب منى وطلب عدم التسديد وقال "كفاية جول واحد يا سمير.. سيب مهند لاشين هو اللى يشوط".

واختتم: "شرف لى اللعب للنادى الأهلى وهذا حلم من أحلامى، قبل ذلك كانت الأمور صعبة؛ بسبب وضع فريقى طلائع الجيش، وأنا لا يمكن أن أقفز من المركب، ولم يتم التواصل معى من مسئولى الأهلى بشكل رسمى، ولكن أكثر من مرة كان هناك مفاوضات من أشخاص مقربين من مسئولى الأحمر".